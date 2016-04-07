Студента в Бангладеш зарубили насмерть из-за признания в атеизме

Бангладешский студент-юрист Назимуддин Самад был убит в столице страны Дакке после того, как рассказал о своих атеистических взглядах.

Молодой человек был зарублен мачете на уличном перекрестке, а потом застрелен, сообщили в полиции.

28-летний Самад был одним из основателей группы активистов, выступающих за идеи секуляризма.

Пока полиция не сообщила ни имен подозреваемых, ни мотивов преступления.

Известно, что Самад регулярно выступал против религиозного экстремизма на своей странице в "Фейсбуке".

В графе "религиозные взгляды" в соцсети он отметил "У меня нет религии".

В прошлом году в стране были насмерть зарублены мачете четыре светских блогера, на одного из них напали в собственном доме.

Все они входили в так называемый список 84 "блогеров-атеистов", который был составлен исламистскими группировками в 2013 году.

Официально Бангладеш - светское государство, однако критики утверждают, что власти не принимают необходимых мер для предупреждения подобных преступлений.