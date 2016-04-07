Карабах и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия

Власти Азербайджана и представители непризнанной Нагорно-Карабахской республики обвинили друг друга в нарушениях договоренности о прекращении огня, достигнутой 5 апреля.

Министерство обороны Азербайджана сообщает, что армянская сторона нарушила режим перемирия 119 раз за последние сутки. По данным ведомства, под пулеметный и минометный обстрел попали более 20 населенных пунктов.

Минобороны НКР утверждает, что вооруженные силы Азербайджана в ночь на четверг предприняли две попытки диверсионно-разведывательного проникновения на территорию Карабаха.

Штаб Армии обороны непризнанной республики также заявляет, что в результате минометного обстрела со стороны Азербайджана погиб карабахский военнослужащий-контрактник.

5 апреля Азербайджан и Армения, которая поддерживает Нагорный Карабах, объявили о достижении соглашения о перемирии. Военные действия на линии соприкосновения азербайджанских и карабахский войск были прекращены, однако вскоре после этого стороны начали обвинять друг друга в нарушении перемирия.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в ночь на 2 апреля и перерос в вооруженные столкновения, которые стороны конфликта называют самыми масштабными за последние 22 года.