Путин назвал "панамские документы" попыткой раскачать ситуацию

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Путин считает, что путем пбуликации таких расследований недруги пытаются сделать Россию более покладистой

Президент России Владимир Путин назвал публикации об офшорных компаниях, зарегистрированных в том числе и на его окружение, попыткой раскачать ситуацию изнутри.

По словам Путина, авторы публикаций ставили перед собой задачу сделать Россию более покладистой.

По мнению президента, "единство и сплоченность российской нации, многонационального российского народа" беспокоят оппонентов России, в связи с чем они и предпринимают попытки дестабилизировать ситуацию.

Он также в очередной раз отметил, что в самих документах панамской юридической компании Mossack Fonseca, на которых основаны публикации, его имя напрямую не упоминается.

При этом Путин добавил, что гордится такими людьми, как его друг, виолончелист Сергей Ролдугин. Имя Ролдугина в опубликованных документах связывается с офшорными структурами, через которые предположительно прошли около 2 млрд долларов.

"Почти все деньги, которые он заработал, он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию", – заявил Путин.

Президент добавил, что Ролдугин пытается заниматься бизнесом, но миллиардов долларов у него нет. Сам Ролдугин ранее говорил, что не считает себя предпринимателем.

Итоги изучения документов Mossack Fonseca, которым занимался Международный консорциум журналистов-расследователей, были опубликованы сразу в нескольких ведущих мировых СМИ вечером 3 апреля.

В документах указываются компании, которые, как утверждается, связаны с банком "Россия" и близкими знакомыми российского президента, в том числе давним другом Путина, виолончелистом Сергеем Ролдугиным.

В частности, музыкант указан в качестве официального владельца двух офшорных компаний, проводивших сомнительные сделки с другими близкими к Путину людьми и структурами.

Путин - не единственный лидер государства, упомянутый в "панамских документах". Также журналисты обратили внимание на офшорные компании, связанные с окружением или родственниками президента Сирии Башара Асада, президента Украины Петра Порошенко и других.