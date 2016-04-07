Сирийские повстанцы перерезали дорогу боевиков ИГ из Турции

Сирийские повстанцы сумели установить контроль над северо-восточной частью города Аль-Раи на границе с Турцией, выбив оттуда боевиков экстремистской группировки "Исламское государство".

По данным базирующегося в Великобритании Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека, эти районы считаются главным и основным перевалочным пунктом на пути добровольцев, приходящих из Турции для вступления в ИГ.

В настоящее время между сторонами конфликта в Сирии объявлено перемирие, однако оно не распространяется на боевые действия против ИГ и "Фронта ан-Нусра", которые признаны террористическими организациями и запрещены во многих странах, включая Россию.

Силы ИГ комплектуются в том числе добровольцами, приезжающими из других стран, многие из которых европейские. Турцию они используют в качестве перевалочного пункта, через который пытаются проникнуть в Сирию.