Суд арестовал нового фигуранта "болотного дела" Панфилова

Басманный суд Москвы арестовал до 7 июня жителя Астрахани Максима Панфилова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года.

Ранее в пятницу ему было предъявлено официальное обвинение. Помимо участия в беспорядках его обвиняют также в "применении в отношении представителя власти насилия, неопасного для жизни или здоровья".

Свою вину Панфилов не признает. Ранее адвокаты обвиняемого заявили, что их подзащитный был на Болотной площади 6 мая 2012 года, но не участвовал в массовых беспорядках, а также не применял насилия в отношении полицейского.

Марш миллионов 6 мая 2012 года был приурочен к инаугурации избранного на третий президентский срок Владимира Путина.

Совет по правам человека при президенте России, проанализировав видеозаписи событий 6 мая, пришел к выводу, что массовых беспорядков на Болотной площади не было, а стычки с демонстрантами были спровоцированы полицией.

Всего по так называемому "болотному делу" к уголовной ответственности были привлечены более 30 человек - часть их них была амнистирована, девять приговорены к реальным срокам, один отправлен на принудительное психиатрическое лечение и двое осуждены условно.

Правозащитники называют это дело политически мотивированным, а осужденных - политзаключенными.