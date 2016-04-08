МАК описал последние действия экипажа "Боинга" в Ростове-на-Дону

Правообладатель иллюстрации AP Image caption В результате крушения "Боинга" погибли 62 человека

Крушение пассажирского "Боинга" в ростовском аэропорту 19 марта произошло в результате перевода пилотами стабилизатора лайнера в положение "пикирование", заключили эксперты комиссии Межгосударственного авиационного комитета.

"В процессе повторного захода на посадку, осуществлявшегося также в режиме ручного управления, экипаж на высоте 220 м (за четыре километра до взлетно-посадочной полосы) принял решение об "уходе на второй круг" и инициировал набор высоты с выводом двигателей на взлетный режим", - сообщили в МАК.

Затем, на высоте 900 метров, стабилизатор лайнера был отклонен на 5 градусов на пикирование, из-за чего самолет перешел в энергичное снижение.

Последующие действия экипажа не позволили предотвратить столкновения самолета с землей, отмечают в МАК.

Комиссия также заключила, что пилоты разбившегося "Боинга" имели все документы и свидетельства для осуществления полета и прошли необходимую подготовку.

"На основании полученной Комиссией информации пилоты воздушного судна имели действительные свидетельства пилотов, прошли необходимую подготовку, имели достаточный "налёт" на данном типе самолёта и имели все необходимые документы", - говорится в заявлении комитета.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что авиакомпаниям после трагедии в Ростове-на-Дону предписано проверить навыки летного состава по уходу на второй круг после неудавшейся посадки.

Как отмечает издание, это служит косвенным доказательством того, что катастрофа произошла из-за ошибки пилотов, потерявших ориентировку в пространстве.

Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai, летевший из Дубая в Ростов-на-Дону, разбился рано утром 19 марта при прерванном заходе на посадку. На борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.