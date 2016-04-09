SpaceX впервые успешно посадила ступень ракеты на платформу в море

Нижняя ступень ракеты Falcon 9, отправившей на МКС корабль Dragon с грузом воды, продовольствия и научных приборов, успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане.

Ранее четыре аналогичные попытки заканчивались неудачей.

"Ракета приземлилась вместо того, чтобы проделать дыру в судне или опрокинуться, так что мы очень радуемся по этому поводу", - заявил глава компании SpaceX Илон Маск.

Его компания с 2002 года разрабатывает ракеты Falcon, стремясь максимально удешевить полеты в космос, для чего необходимо добиться возможности многоразового использования модулей ракеты-носителя.

По словам Маска, SpaceX рассчитывает использовать первую ступень Falcon от 9 до 20 раз.