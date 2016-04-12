Президент Бразилии Русеф заявила о попытке переворота

Президент Бразилии Дилма Русеф обвинила своих политических противников в заговоре с целью государственного переворота.

Русеф, которой грозит импичмент, также намекнула, что одним из лидеров заговорщиков является вице-президент Мишел Темер.

По ее словам, о существовании заговора свидетельствует аудиообращение Темера (его имя она не стала называть), появившееся в понедельник в бразильских СМИ.

Они транслировали пробную запись его выступления с обращением к стране, в котором он принимает пост президента и призывает к национальному единству. По словам самого вице-президента Темера, запись была опубликована случайно.

"Теперь они плетут заговор открыто, при свете дня, чтобы пошатнуть власть законно избранного президента", - заявила Русеф.

В понедельник влиятельный комитет бразильского конгресса в составе 65 депутатов проголосовал в пользу рекомендации о начале слушаний по импичменту президента в связи с обвинениями в адрес в причастности к сокрытию растущего дефицита в бюджете страны.

Противники президента утверждают, что Дилма Русеф знала о коррупционных схемах, используемых для вывода денег из крупнейшей нефтяной компании Бразилии Petrobras.

Теперь нижняя палата Национального конгресса проголосует по этому вопросу 17 или 18 апреля.