Мосгорсуд признал законным обыск у пресс-секретаря Ходорковского

Мосгорсуд признал законным проведение обыска у пресс-секретаря Михаила Ходорковского Кюлле Писпанен по так называемому "большому делу ЮКОСа", отклонив апелляционную жалобу ее защиты.

Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе прокурора, который заявил, что в ходе обыска в декабре прошлого года были добыты значимые доказательства по делу.

"Учитывая, что в ходе обыска были изъяты значимые для уголовного дела предметы и документы, которые будут нами подробно анализироваться, прошу провести заседание в закрытом режиме", - сказал Валерий Лахтин.

Несмотря на возражение адвоката Писпанен Сергея Бадамшина, суд удовлетворил ходатайство прокурора.

22 декабря прошлого года сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в офис учрежденной акционерами ЮКОСа организации "Открытая Россия" в Москве и домой к ее сотрудникам, в том числе пресс-секретарю Ходорковского Писпанен.

Спустя несколько часов после начала рейдов представитель российского Следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что обыски в "Открытой России" связаны с так называемым "первым делом" Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, возбужденном в 2003 году.

В первом деле ЮКОСа владельцев крупнейшей на тот момент нефтяной компании России обвиняли в том, что они совершили хищение 20% компании "Апатит", нанеся государству ущерб свыше 280 млн долларов. Однако в дальнейших заявлениях СКР начал ссылаться и на второе дело ЮКОСа, по которому Ходорковский и Лебедев были признаны в виновными в хищении всей нефти, добытой принадлежавшей им корпорацией.

Тогда, комментируя произошедшее, Ходорковский назвал забавным факт обыска у тех сотрудников организации, которые в 1990-е годы были еще в школьном возрасте.