Депутат Думы предложил разрешить россиянам сбор валежника

Депутат Госдумы Андрей Туманов внес на рассмотрение законопроект, в случае принятия которого россияне получат право бесплатно собирать в лесу валежник.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас по закону граждане обязаны платить государству за заготовку любой древесины, в том числе и валежника – упавших стволов деревьев и их сухих и гниющих веток.

В то же время, утверждает депутат, Рослесхоз не справляется с очисткой леса от валежника. В связи с этим Туманов предлагает освободить людей от платы за сбор валежника, чтобы они смогли помочь государству в защите леса с выгодой для себя.

Во избежание расхождений относительно того, что можно, а что нельзя считать валежником, депутат предлагает законодательно закрепить это понятие.

В соответствии с нынешней редакцией лесного кодекса гражданам разрешается заготавливать древесину для собственных нужд только при условии, что они заключат договор купли-продажи лесных насаждений.

От этой обязанности освобождаются коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока, ведущие традиционный образ жизни.