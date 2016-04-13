Судьи по делу о пытках в ОВД "Заречный" взяли самоотвод

Судьи Белоярского районного суда Свердловской области отказались рассматривать уголовное дело против сотрудников отдела полиции "Заречный", обвиняемых в насилии и пытках задержанных.

"Все судьи Белоярского районного суда взяли самоотвод в соответствии со статьей УПК "Недопустимость участия в производстве по уголовному делу лиц, подлежащих отводу", - сказала агентству ТАСС помощник судьи Светлана Тихонова, уточнив, что в ближайшее время дело будет отправлено председателю Свердловского областного суда.

По ее словам, одна из причин, по которой судьи взяли самоотвод, это то, что "каждый из судей рассматривал какое-либо дело, которое находилось в противоречии с этим делом".

Дело о пытках в ОВД "Заречный" было возбуждено в сентябре 2015 года. По данным следствия, сотрудники полиции, желая получить от троих задержанных признательные показания в совершении убийства, применяли к ним физическое и психическое насилие. К убийству задержанные граждане не имели абсолютно никакого отношения, сообщило ранее следствие.

Обвиняемыми по делу проходят пять человек: это начальник отдела полиции "Заречный" Александр Дубровин, начальник отдела уголовного розыска Александр Махаев, двое старших оперуполномоченных Эдуард Ударцев и Абай Маманов, а также оперуполномоченный отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений Анатолий Куриленко. Обвиняемые были отстранены от исполнения своих обязанностей на период расследования.

Все они были задержаны 24 сентября прошлого года. 1 марта заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по делу в отношении всех пяти фигурантов.

Большой резонанс имело дело против сотрудников полиции из отдела "Дальний" в Казани. Тогда десять сотрудников ОВД "Дальний" были приговорены к лишению свободы на срок от двух до 15 лет.