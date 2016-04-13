WADA смягчило требования к содержанию мельдония в допинг-пробах

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Мельдоний был включен в список запрещенных препаратов с 1 января 2016 года

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что считает допустимым содержание менее одного микрограмма мельдония (милдроната) на миллилитр вещества в допинг-пробе спортсмена, сделанной до 1 марта 2016 года.

Расследование будет продолжено в отношении тех спортсменов, в допинг-пробах которых содержание мельдония составило от 1 до 15 микрограмм на миллилитр. Также расследование будет продолжено, если в допинг-пробах, взятых после 1 марта 2016 года, была обнаружена концентрация вещества менее 1 микрограмма на миллилитр.

Российское министерство спорта заявило, что новые рекомендации WADA позволят "принять справедливые решения, основанные на степени реальной вины спортсмена".

"Министерство спорта Российской Федерации поддерживает и приветствует Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) за то, что оно подошло к проблеме мельдония не по формальному признаку – немедленного наказания всех спортсменов, а продемонстрировало желание разобраться в ситуации [...] Тем самым ВАДА продемонстрировало беспристрастность и объективный подход в борьбе с допингом", - говорится в сообщении.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Многие российские спортсмены, у которых в допинг-пробах был обнаружен мельдоний, могут подпасть под амнистию - в их числе и олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов

Мельдоний был включен в список запрещенных препаратов с 1 января 2016 года. По мнению WADA, он повышает выносливость организма спортсменов. В то же время специалисты говорят, что эффективность милдроната не подтверждается достоверными клиническими испытаниями.

Как сообщали представители WADA, с начала этого года у 99 спортсменов из разных стран были выявлены положительные допинг-пробы на мельдоний.

Ранее министр спорта России Виталий Мутко сообщал, что около 40 российских спортсменов попали под расследование Всемирного антидопингового агентства в связи с употреблением мельдония.

По словам Мутко, масштаб проблемы вызван тем, что мельдоний в прошлые годы широко применялся в структуре фармакологического обеспечения российских сборных - им пользовались до 30% команд.

В начале марта на пресс-конференции в Лос-Анджелесе российская теннисистка Мария Шарапова сообщила, что в январе она не прошла тест на допинг во время турнира Большого шлема в Австралии. Спортсменка взяла на себя всю вину за прием мельдония: "Это мой организм, и я отвечаю за то, что в него попадает".