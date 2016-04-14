Кадыров назвал шуткой свое видео с Касьяновым на прицеле

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Рамзан Кадыров заявил, что замечание Путина для него - закон

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал шуткой размещенный им в январе в "Инстаграме" видеоролик, на котором председатель оппозиционной партии "Парнас" Михаил Касьянов изображен в прицеле снайперской винтовки.

Пост Кадырова появился вскоре после замечания президента Владимира Путина в его адрес, которое тот сделал в ходе "прямой линии".

"Я свою дипломатическую академию проходил в ежедневной борьбе против злейших врагов России, в ходе которой лишался самых родных и близких людей, друзей и соратников. В силу этого, мои высказывания иногда бывают несколько эмоциональными, но искренними, идущими от сердца", - написал Кадыров на своих страницах в "Инстаграме" и "Фейсбуке".

"Что касается фото с Михаилом Касьяновым, то это была шутка, которая носила образный характер, не содержала, и ни при каких обстоятельствах не могла содержать прямых угроз в чей-то адрес", - пояснил Кадыров.

"Однако замечание президента России Владимира Путина для меня закон, который мною незамедлительно принят к исполнению! Еще раз заявляю, что общенациональные интересы для команды Ахмата-Хаджи Кадырова священны", - заявил глава Чечни.

Границы допустимого

В четверг в ходе "прямой линии" Путина журналист Сергей Доренко попросил его определить границы допустимого в политическом противостоянии, намекая на недавние резкие заявления Рамзана Кадырова.

Путин заступился за Кадырова, напомнив, что он, прежде воевавший в Чечне на стороне сепаратистов, в итоге сделал выбор встать на сторону России.

"Это трудная внутренняя трансформация, которая шла изнутри", - сказал российский президент.

Путин выразил надежду, что к главам регионов, в том числе и Чечни, придет понимание того, что формулирование своего отношения к представителям оппозиционных политических сил "крайними способами" дестабилизирует политическую ситуацию в стране, и таких высказываний впредь не будет.

В конце января Кадыров опубликовал в "Инстаграме" видеоролик с Касьяновым в снайперском прицеле.

Пост был снабжен записью: "Касьянов приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции. Кто не понял, тот поймет".

Затем ролик был удален социальной сетью за нарушение правил.