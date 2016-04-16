В Новой Зеландии прошла первая пастафарианская свадьба

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Карен Мартин провела первый в истории законный пастафарианский обряд

Пародийная Церковь Летающего Макаронного Монстра провела первую легально оформленную свадьбу. Молодожены сочетелись браком в пиратских костюмах в новозеландском городе Акароа.

Тоби Рикеттс и Марианна Фенн заявили, что, согласно правилам их "религии", жених и невеста должны быть пиратами.

Церковь Летающего Макаронного Монстра (также известная как пастафарианство) была придумана физиком Бобби Хендерсоном в 2005 году. Адепты пародийной религии утверждают, что мир был создан макаронным монстром, а люди произошли от пиратов.

В марте власти Новой Зеландии официально признали пастафарианство в качестве религиозной конфессии и разрешили проводить свадьбы по пастафарианскому обряду.

По словам руководителя свадебной церемонии Карен Мартин, в ближайшее время планируется провести еще несколько свадеб, в том числе и среди однополых пар.

"Ко мне обращались люди из России, из Германии, из Дании с просьбой обвенчать их в церкви, поскольку наша философия отрицает дискриминацию", - заявила она.

В январе этого года приверженцу пастафарианства из Москвы пригрозили запретить использовать водительские права, на которых он сфотографирован с вязаным дуршлагом на голове.