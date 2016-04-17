В Брюсселе проходит марш против террора

В воскресенье днем в столице Бельгии несколько тысяч человек приняли участие в марше "Против ненависти и террора".

Его цель, по словам устроителей - выразить единство страны и многообразие проживающих в ней наций, желающих жить в мире.

Почти месяц назад в аэропорту и метро Брюсселя были совершены теракты, в которых погибли 32 человека. Ответственность взяла на себя джихадистская группировка, называющая себя "Исламское государство" (признана террористической и запрещена во многих странах, включая Россию).

Те, кто пережил эти нападения, а также родственники погибших вместе с медработниками и сотрудниками аэропорта, оказывавшими первую помощь пострадавшим, возглавили процессию.

Более 50 человек, пострадавших при взрывах, по-прежнему остаются в больницах.

Нынешний марш удалось провести только со второй попытки, так как намеченное на конец марта шествие было отменено из-за угрозы безопасности и нехватки полицейских сил для обеспечения порядка.