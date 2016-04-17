Нико Росберг выиграл Гран-при Китая

В Шанхае на завершившемся Гран-при "Формулы-1" победил немец Нико Росберг. Вторым пришел Себастьян Феттель, третьим - Даниил Квят.

Нико Росберг из команды "Мерседес" продолжает держать лидерство в команде. Его коллега по команде и победитель прошлого Гран-при Льюис Хэмилтон после нескольких неудач пришел только седьмым.

Это означает, что Росберг стал четвертым водителем в истории "Формулы-1", который побеждает в шести подряд гонках. Его преимущество над Хэмилтоном составляет 36 очков.

Вторым пришел пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель, третьим – россиянин Даниил Квят, пилот команды "Ред Булл".