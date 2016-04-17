Нико Росберг выиграл Гран-при Китая
- 17 апреля 2016
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В Шанхае на завершившемся Гран-при "Формулы-1" победил немец Нико Росберг. Вторым пришел Себастьян Феттель, третьим - Даниил Квят.
Нико Росберг из команды "Мерседес" продолжает держать лидерство в команде. Его коллега по команде и победитель прошлого Гран-при Льюис Хэмилтон после нескольких неудач пришел только седьмым.
Это означает, что Росберг стал четвертым водителем в истории "Формулы-1", который побеждает в шести подряд гонках. Его преимущество над Хэмилтоном составляет 36 очков.
Вторым пришел пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель, третьим – россиянин Даниил Квят, пилот команды "Ред Булл".