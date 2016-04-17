Минобороны России: опасного сближения Су-27 с самолетом США не было

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption США утверждают, что RC-135 совершал плановый перелет в международном воздушном пространстве над Балтийским морем

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что сообщения американских СМИ о том, что российский истребитель Су-27 осуществил перехват самолета-разведчика ВВС США RC-135 в небе над Балтийским морем, не соответствуют действительности.

Конашенков сказал, что полет Су-27 над Балтикой проходил в соответствии с международными правилами, внештатных ситуаций не было.

"Информация зарубежных СМИ о якобы опасном приближении 14 апреля российского самолета Су-27к американскому самолету-разведчику RC-135 в небе над Балтийским морем не соответствует действительности", - цитирует Конашенкова агентство РИА Новости.

По словам представителя Минобороны, 14 апреля дежурные силы ПВО над Балтийским морем обнаружили неизвестную воздушную цель, которая с большой скоростью направлялась к российской государственной границе. "Для идентификации цели из состава дежурных сил авиации Балтийского флота был поднят один истребитель Су-27, который, совершив ее облет, определил объект как самолет-разведчик RC-135U ВВС США", - сказал он.

Он добавил, что после установления визуального контакта с российским самолетом самолет-разведчик изменил курс в противоположную от российской границы сторону.

Перехват

Ранее о перехвате российским истребителем Су-27 самолета-разведчика ВВС США RC-135 над Балтийским морем сообщил американским СМИ представитель Европейского командования вооруженных сил США Дэнни Эрнандес.

"14 апреля самолет RC-135 американских ВВС, совершавший плановый перелет в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, был перехвачен российским Су-27 в небезопасной и непрофессиональной форме", - цитирует Fox News выступление Эрнандеса.

По его словам, самолет также совершал беспорядочные и агрессивные маневры.

"Небезопасные и непрофессиональные действия одного пилота могут привести к ненужной эскалации напряженности между странами", - приводит телеканал Си-эн-эн слова Эрнандеса.

Отмечается, что перехват произошел вскоре после того, как российские Су-24 в течение нескольких дней слишком близко, по мнению Пентагона, подлетали к кораблю "Дональд Кук" в международных водах Балтики.

Тогда европейское командование вооруженных сил США выпустило заявление, в котором выражалась "глубокая обеспокоенность" по поводу "небезопасных и непрофессиональных российских воздушных маневров".