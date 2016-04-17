Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС США

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption США утверждают, что RC-135 совершал плановый перелет в международном воздушном пространстве над Балтийским морем

Российский истребитель Су-27 осуществил перехват самолета-разведчика ВВС США RC-135 в небе над Балтийским морем, сообщил представитель Европейского командования вооруженных сил США Дэнни Эрнандес американским СМИ.

"14 апреля самолет RC-135 американских ВВС, совершавший плановый перелет в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, был перехвачен российским Су-27 в небезопасной и непрофессиональной форме", - цитирует Fox News выступление Эрнандеса.

По его словам, самолет также совершал беспорядочные и агрессивные маневры.

"Небезопасные и непрофессиональные действия одного пилота могут привести к ненужной эскалации напряженности между странами", - приводит телеканал Си-эн-эн слова Эрнандеса.

Отмечается, что перехват произошел вскоре после того, как российские Су-24 в течение нескольких дней слишком близко, по мнению Пентагона, подлетали к кораблю "Дональд Кук" в международных водах Балтики.

Тогда европейское командование вооруженных сил США выпустило заявление, в котором выражалась "глубокая обеспокоенность" по поводу "небезопасных и непрофессиональных российских воздушных маневров".

В российском минобороны в ответ заявили, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Представитель российского ведомства охарактеризовал реакцию США как болезненную - при том, что, по его словам, "принцип свободы судоходства эсминца ВМС США вовсе не отменяет принцип свободы воздухоплавания российских воздушных судов".

Перехваты

В январе произошел точно такой же инцидент. Истребитель Су-27 приблизился к самолету-разведчику ВВС США "на опасное расстояние", заявили в американском военном ведомстве.

В свою очередь, за последний год истребители стран НАТО неоднократно поднимались в воздух для перехвата российских самолетов, в частности - вблизи британского воздушного пространства.

Такие инциденты произошли в октябре 2015 года над Северным морем, в ноябре - над Атлантикой, в феврале 2016 года британские истребители Typhoon были отправлены на перехват двух российских бомбардировщиков.

Российские военные самолеты ни разу не вторгались в воздушное пространство Британии, однако неоднократно подлетали близко к границе и совершали полеты в так называемой "британской зоне интересов".