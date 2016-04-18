Власти Москвы отменили переезд библиотеки им. Данте Алигьери

Приказ о переезде московской библиотеки им. Данте Алигьери из помещения на улице Строителей отменен, заявил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский.

В минувшую пятницу СМИ сообщили, что московская городская библиотека им. Данте Алигьери с 1 мая прекращает свое существование, а в здании на улице Строителей якобы будет располагаться Следственный комитет.

По словам исполняющей обязанности директора библиотеки Людмилы Индык, часть библиотечных фондов планировалось перевезти в другое помещение на улице Новаторов, часть - должны были распределить по другим библиотекам.

По словам Кибовского, приказ о переезде библиотеки подписал руководитель Центральной библиотечной системы Юго-Западного округа Вадим Таланов. Однако, по словам главы департамента культуры Москвы, чтобы перевести библиотеку "куда бы то ни было", нужно как минимум распоряжение столичного департамента имущества, которого не было.

"Сегодня Вадим Константинович был у меня, мы провели совещание, ему объявлен выговор за превышение полномочий и самоуправство. Пока не будет консолидированного мнения и не будут решены вопросы имущественного характера, мы никаких действий предпринимать не будем", - добавил Кибовский.

По словам Александра Кибовского, приказ был отменен еще в пятницу. Как рассказал чиновник, интерес к помещениям библиотеки Следственный комитет проявляет давно.

"Наша библиотека Данте Алигьери располагается в здании на улице Строителей. Это огромное здание 50-х годов постройки, которое недавно занимало множество пользователей. Постепенно, и это не сегодняшняя история, оно консолидируется для размещения Следственного комитета. Коллеги, отрабатывая всю эту историю, интересовались и нашей позицией, потому что мы занимаем в здании территорию на первом этаже с отдельным входом", - пояснил Кибовский.