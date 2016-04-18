Иракские курды утверждают, что убили одного из главарей ИГ

Силы иракских курдов при поддержке спецслужб США убили одного из командиров экстремистской группировки "Исламское государство".

Как утверждается в "Твиттере" регионального совета безопасности иракского Курдистана, Салман Шабиб аль-Джебури, известный также как Абу Саиф, погиб в ходе операции в городке Хаммам-эль-Алиль, к югу от Мосула.

Вместе с Саифом были убиты двое его приближенных. Как сообщает агентство Рейтер, рейд провели с вертолетов.

Второй по величине иракский город Мосул был захвачен ИГ (запрещена в России и ряде других стран) в июне 2014 года. Контроль над городом позволил "Исламскому государству" начать продвижение на север и запад страны и в итоге захватить почти треть иракской территории.

В конце марта иракские военные заявили, что начали операцию по освобождению города.