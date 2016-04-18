Сеул заявляет, что Северная Корея готовится к новым ядерным испытаниям

Южная Корея утверждает, что Северная Корея готовится к пятым ядерными испытаниями. Об этом в понедельник заявила президент Южной Кореи Пак Кын Хе.

Она не уточнила, на основании каких именно данных был сделан подобный вывод, но приказала военным быть готовыми к испытаниям, сообщает местное агентство Йонхап.

Ранее южнокорейские СМИ сообщили со ссылками на чиновников и представителей разведки о росте активности на полигоне Пангири, где Северная Корея проводила ранее ядерные испытания.

В январе этого года Северная Корея объявила об успешном испытании водородной бомбы. Многие эксперты тогда сомневались, что страна обладает технологиями необходимыми для запуска такой бомбы. Однако это привело к введению новых санкций против страны, а также к обострению отношений с Южной Корей.

На прошлом неделе Пхеньян провел запуск баллистической ракеты, который оказался неудачным. Совет безопасности ООН уже осудил этот запуск.

В последние годы, по мнению различных экспертов, Северная Корея добилась существенного прогресса в своей ядерной программе.