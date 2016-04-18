Глава ЦИК передаст генпрокурору жалобы на выборы в Барвихе

Глава Центризбиркома Элла Памфилова пообещала направить в генеральную прокуратуру обращение, составленное на основе жалоб независимых кандидатов в муниципальные депутаты подмосковного поселка Барвиха.

На встрече с кандидатами Памфилова сказала, что в своем обращении она перечислит поступавшие жалобы на политическое давление, незаконную агитацию, фальсификации и бездействие местного избиркома.

Сами независимые кандидаты отнеслись к этому обещанию скептически. В частности, Иван Жданов, юрист в основанном Алексеем Навальным Фонде борьбы с коррупцией, напомнил, что генпрокуратуру возглавляет Юрий Чайка: в прошлом декабре ФБК представил документальный фильм, в котором обвинил родственников Чайки в связях с организованной преступностью. Сам Чайка назвал фильм заказным и предположил, что за ним стоят западные спецслужбы.

Недовольство участвовавших во встрече кандидатов также вызвала реакция Памфиловой на замечание Жданова, пожаловавшегося, что против него возбудили уголовное дело об уклонении от призыва в армию. "Идя в политику, вы знали, что может быть", - ответила на это Памфилова.

Начало встречи сотрудники ФБК транслировали через сервис Periscope, однако потом Памфиловой сообщили о трансляции, и она попросила ее прекратить, пригрозив иначе обратиться в суд.

Памфилова была назначена главой ЦИК в конце марта. На этом посту она сменила Владимира Чурова. Ради новой должности Памфилова согласилась досрочно покинуть пост уполномоченного по правам человека при президенте России, который занимала чуть более двух лет.

Выборы муниципальных депутатов в поселке Барвиха Одинцовского района назначены на 24 апреля. Сейчас там проводится досрочное голосование. ФБК решил участвовать в выборах, так как считает, что в поселке проживают многие коррупционеры.

Представители фонда утверждают, что в ходе досрочного голосования на участки целыми микроавтобусами подвозили избирателей, которых зарегистрировали в местных деревнях буквально за неделю до начала голосования.

Кроме того, независимые кандидаты жалуются на применение против них административного ресурса, в том числе на размещение в муниципальных СМИ очерняющих их публикаций. Часть жалоб ЦИК уже передал в правоохранительные органы, но о результатах проверки не сообщалось.