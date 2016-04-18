Сбербанк снизил процентную ставку по валютным вкладам почти до нуля

Сбербанк с 18 апреля понизил процентную ставку по валютным вкладам в десять раз - до 0,01%.

Эта ставка действует для бессрочных сберегательных вкладов на сумму до 1 тысячи долларов и 1 тысячи евро. Ранее она составляла 0,1%.

Минимальная ставка для рублевых вкладов на сумму до 30 тысяч рублей осталась прежней - 1,5% годовых.

Зампред правления Сбербанка Александр Морозов в интервью агентству Bloomberg сказал, что в настоящее время банк не испытывает дефицита валютной ликвидности и готов к снижению ставок по валютным банкам.

"Я думаю, что бегство из рублей в настоящий момент завершено, и доля депозитов в иностранной валюте постепенно будет снижаться на ожиданиях дальнейшего снижения ставок и умеренного укрепления рубля на уровне 60-63 за доллар к концу текущего года", - заявил он.

Вместе с тем к введению минусовых ставок по валютным депозитам Сбербанк, по словам Морозова, пока морально не готов.