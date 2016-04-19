Правозащитники Лейла и Ариф Юнус покинули Азербайджан

Азербайджанские правозащитники Лейла и Ариф Юнус покинули страну и эмигрировали в Нидерланды. Как сообщается, самолет с ними приземлился в амстердамском аэропорту Схипхол во вторник.

В 2014-м году супруги уже пытались покинуть страну в сопровождении дипломатов из Франции и США, однако были задержаны в аэропорту.

Летом прошлого года Лейла Юнус была приговорена к 8,5 годам тюремного заключения по обвинению в экономических преступлених, ее муж получил 7-летний срок. Также правозащитникам предъявлялись обвинения в госизмене.

После года заключения наказание супругам заменили на условное.

Западные правозащитники заявляли, что выдвинутые против Лейлы Юнус обвинения напрямую связаны с ее деятельностью в области защиты гражданских свобод, поскольку возглавляемая ею неправительственная организация тесно сотрудничала с Советом Европы и другими международными институтами, информируя их о возможных нарушениях гражданских свобод в Азербайджане.

Ариф и Лейла Юнус имеют серьезные проблемы со здоровьем. У Лейлы Юнус - проблемы с печенью и зрением, она больна гепатитом С. Её муж страдает острой сердечной недостаточностью.

Как сообщается, супруги после прибытия в Нидерланды первым делом пройдут медицинские проверки. Местная пресса не исключает, что они попросят в стране политического убежища.