Соцопрос: Россия - единственная страна G20, поддерживающая Дональда Трампа

Россия стала единственной страной "большой двадцатки", жители которой хотели бы видеть следующим президентом США Дональда Трампа, а не Хиллари Клинтон, показал опрос британской исследовательской компании YouGov.

31% респондентов в России поддерживают Трампа. О поддержке Клинтон заявили 10% опрошенных.

Во всех других странах G20 Клинтон лидирует со значительным перевесом.

Больше всего сторонников Клинтон и противников Трампа, согласно опросу, живет в Мексике. Что и не удивительно - ранее Дональд Трамп предлагал построить стену на границе между США и Мексикой, а также выслать из США миллионы мигрантов.

Также активно поддерживают Клинтон итальянцы, немцы, испанцы и жители Южной Кореи.

Наименьший перевес в числе сторонников Клинтон над сторонниками Трампа зафиксирован в Китае и Канаде.

YouGov провела опрос для немецкого издания Handelsblatt Global Edition. В нем участвовали порядка 20 тысяч человек во всех странах "большой двадцатки".