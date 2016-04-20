Владимир Буковский подтвердил, что начал голодовку

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Бывший советский диссидент Владимир Буковский подтвердил по телефону корреспонденту Русской службы Би-би-си, что начал голодовку.

Как уточнил Буковский, основным его требованием является перенос даты рассмотрения его иска о клевете против британской прокуратуры на более раннее время, чем суд по обвинению его в хранении непристойных фотографий детей, в связи с которым он этот иск подал.

"Они действительно поставили телегу впереди лошади", - считает Буковский. Он заявляет, что между датой подачи его иска о клевете и назначением даты его рассмотрения прошло 8 месяцев.

Во время голодовки Буковский собирается пить воду. Он рассказывает, что медицинского наблюдения за ним не установлено, но его лечащий врач живет неподалеку и всегда доступен. Диссидент рассчитывает, что добьется своей цели.

"Мне кажется, они сдадутся", - говорит Буковский. По его мнению, вопрос о переносе судебных слушаний на более раннюю дату вполне разрешим.

"Когда здесь начинаешь голодовку, все смотрят на тебя, как на сумасшедшего. Они же не знают, что в советских тюрьмах, например, голодовка - это нормально. Она происходит если не каждый месяц, то каждые два," - сказал он.

В среду Буковский опубликовал заявление, в котором объявил о голодовке.

"Уже год в отношении меня ведется упорная и преднамеренная кампания клеветы, дискредитации и преследования. Эта спецоперация ФСБ, в отличие от множества предыдущих подобных попыток, почему-то активно поддерживается правоохранительными органами Великобритании, которые не останавливаются даже перед фальсификацией обвинений и широким распространением лжи", - утверждает он в своем блоге на сайте "Эха Москвы".

"Я объявляю голодовку до тех пор, пока эти абсурдные обвинения не будут сняты, этот кафкианский процесс не будет прекращен, а Высокий суд наконец не рассмотрит мой иск", - заявил диссидент.

Основой для обвинений Владимира Буковского стали результаты расследования, проведенного полицией Кембриджшира. Бывший диссидент подозревается в пяти случаях изготовления и пяти случаях хранения непристойных детских изображений.

"Я категорически отрицаю производство непристойных или запрещенных фотографий, псевдофотографий или видео детей. На самом деле, у меня не было контактов ни с какими детьми вообще в течение многих лет", - говорилось в заявлении, подписанном Буковским.