Mitsubishi призналась в манипуляциях с показателями расхода топлива

Японская автомобильная корпорация Mitsubishi Motors признала, что предоставляла ложные данные о показателях расхода топлива в малолитражных автомобилях.

Компания намеренно занижала данные о показателях расхода топлива в более 600 тыс. легковых автомобилей, 468 тыс. их которых производились Mitsubishi Motors для Nissan Corp. О нарушениях стало известно, после того как автопроизводитель Nissan заявил о существенных несоответствиях показателей расхода топлива и выбросов углекислого газа.

Mitsubishi и Nissan приняли решение временно приостановить продажи четырех моделей малолитражек: eK Wagon и eK Space, а также Dayz и Dayz Roox.

В настоящий момент компании ведут переговоры об условиях компенсации за допущенные нарушения.

Представители Mitsubishi Motors заявили, что тестирования проводились ненадлежащим образом и не отвечали требованиям японского законодательства. Также было объявлено, что корпорация планирует создать независимую комиссию из сторонних экспертов для расследования допущенных нарушений.

Сразу же после сделанного Mitsubishi Motors заявления акции компании упали на 15% с июня 2004-го года.

Mitsubishi Motors - первый японский автопроизводитель, оказавшийся в центре скандала, связанного с фальсификацией показателей топливной эффективности.

В 2014 в махинациях с неточными данными о потреблении топлива были уличены Hyundai, Kia Motors и Ford. В 2015-м году немецкий концерн Volkswagen был обвинен в сокрытии достоверных данных о расходах дизельного топлива в автомобилях.