Кремль удовлетворен решением суда в Гааге по ЮКОСу

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует решение окружного суда Гааги, который признал незаконным постановление Постоянной палаты третейского суда о взыскании с России 50 млрд долларов в пользу бывших акционеров ЮКОСа.

"Российская Федерация с самого начала этого процесса настаивала, что решение арбитража не учитывает важнейших аспектов международного права", – сказал Песков.

Он также напомнил, что главным аргументом в пользу этого утверждения российские юристы считали тот факт, что страна не ратифицировала энергетическую хартию, на основании которой и был подан иск. Окружной суд с этим доводом согласился.

Песков отметил, что назначенная компенсация в 50 млрд долларов была одной из крупнейших в истории.

При этом пресс-секретарь Путина признал, что на этом судебные тяжбы не окончены.

По словам Пескова, решение окружного суда не означает автоматического прекращения производства по искам с требованием арестовать российское имущество, которые бывшие акционеры ЮКОСа на основании предыдущего решения подали в суды самых разных стран.

Поэтому, отметил он, России придется отдельно добиваться прекращения производства по этим искам.

Решение окружного суда Гааги было опубликовано утром 20 апреля. В нем суд встал на сторону России и признал решение Постоянной палаты третейского суда по иску бывших акционеров ЮКОСа к российским властям незаконным.

В своем решении суд отметил, что рассмотрение иска выходило за пределы юрисдикции Постоянной палаты третейского суда, и обязал акционеров ЮКОСа возместить России судебные издержки. Сами акционеры уже заявили, что намерены обжаловать решение.