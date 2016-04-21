На новой 20-долларовой банкноте появится женщина

Правообладатель иллюстрации AFP Women On 20s Image caption Дизайн новой 20-долларовой купюры может быть примерно таким

На новых 20-долларовых банкнотах будет изображена афроамериканская активистка Гарриет Табмен, выступавшая против рабства, сообщило министерство финансов США.

Она станет первой женщиной, изображенной на американских банкнотах более чем за сто лет.

До нее этой чести удостаивались бывшая первая леди Марта Вашингтон, изображенная на серебряном сертификате в один доллар выпуска 1891-1896 годов, и индейская принцесса Покахонтас - ее изображение присутствовало на 20-долларовой купюре с 1865 по 1869 годы.

На новой 20-долларовой банкноте изображение боровшейся за отмену рабства Гарриет Табмен заменит портрет седьмого президента США, рабовладельца Эндрю Джексона.

В прошлом году министерство финансов заявило, что планирует заменить на 10-долларовых банкнотах портрет основателя финансовой системы США Александра Гамильтона. Эту инициативу в американском обществе восприняли негативно.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption 20-долларовую купюру сегодня украшает портрет седьмого президента США Эндрю Джексона

В дизайн новых американских банкнот будут внесены и другие изменения.

Как сообщил министр финансов США Джек Лью, на лицевой стороне 10-долларовой купюры сохранится портрет Гамильтона, а на обратной стороне банкноты будут изображены знаменитые суфражистки - лидеры движения за права женщин.

На пятидолларовой банкноте будут изображены активисты движения за гражданские права.

Гарриет Табмен родилась в семье раба в 1820 году в штате Мэриленд. В 1849 году бежала из неволи на Север, где присоединилась к движению аболиционистов, боровшемуся против рабства.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Афроамериканская активистка Гарриет Табмен боролась за отмену рабства

Табмен активно участвовала в деятельности так называемой "Подпольной железной дороги" - тайной сети активистов, помогавшей беглецам с рабовладельческих плантаций добраться до северных штатов и Канады, и лично помогла освободить не менее 70 рабов.

За то, чтобы портрет Гарриет Табмен появился на 20-долларовой банкноте, высказалось большинство участников интернет-опроса, проводившегося инициативной группой Women On 20s - "Женщины на двадцатидолларовых купюрах".

Среди других потенциальных кандидатов значились бывшая первая леди Элеанор Рузвельт, инициатор движения за гражданские права чернокожих Роза Паркс и вождь индейцев чероки Вилма Мэнкиллер.

Окончательный дизайн новых купюр планируется разработать к 2020 году.