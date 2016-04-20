США начали расследование "панамских документов"

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка начала расследование дела по факту журналистской публикации, основанной на так называемых "панамских документах".

Участвовавшая в этом расследовании газета Guardian опубликовала на своем сайте копию письма, полученного Международным консорциумом журналистов-расследователей из американской прокуратуры.

В нем говорится, что на основании связанных с "панамскими документами" журналистских материалов возбуждено уголовное дело. При этом в письме не уточняется, какие именно подозрения и в чей именно адрес вызвали эти публикации.

Международный консорциум журналистов-расследователей занимался изучением 11 миллионов документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые передал немецкой газете Sueddeutsche Zeitung неизвестный информатор.

Итоги расследования были опубликованы одновременно несколькими крупными мировыми СМИ, в числе которых помимо Sueddeutsche Zeitung и Guardian были программа Би-би-си "Панорама" и российская "Новая газета".

В публикациях упоминались офшорные компании, зарегистрированные через Mossack Fonseca на многих мировых лидеров и их окружение. Всего там упоминались 72 главы различных государств.