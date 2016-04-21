В офисах Mitsubishi прошли обыски на фоне топливного скандала

Власти Японии провели обыски в штаб-квартире компании Mitsubishi Motors в Токио и в исследовательском центре автогиганта в городе Нагоя в связи со скандалом вокруг фальсификации технических данных ряда моделей.

В среду Mitsubishi Motors признала, что предоставляла ложные данные о показателях расхода топлива в малолитражных автомобилях.

Компания намеренно занижала данные о показателях расхода топлива в более 600 тыс. легковых автомобилей, 468 тыс. их которых производились Mitsubishi Motors для Nissan Corp. В итоге Mitsubishi и Nissan приняли решение временно приостановить продажи четырех моделей малолитражек: eK Wagon и eK Space, а также Dayz и Dayz Roox.

"Это серьезно подорвало доверие потребителей, и мы этого так не оставим. Речь идет об очень серьезной проблеме", - заявил в четверг представитель правительства Японии Йошихиде Суга.

По итогам четверга акции Mitsubishi Motors, как ожидается, упадут на 20%. В среду они рухнули на 15%.

Президент компании Тэцуро Аикава заявил, что убытки, которые понесет компания после скандала, скорее всего, будут очень большими.