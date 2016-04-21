Сотни людей пришли на сход в защиту Таганской АТС в Москве

Image caption Несогласные с готовящимся сносом АТС называют здание ярким примером промышленной архитектуры эпохи авангарда

Несколько сотен человек вышли на акцию протеста на Покровском бульваре в Москве против сноса здания Таганской АТС, одной из первых в городе автоматических телефонных станций.

По оценкам корреспондента Би-би-си, к 20 часам по московскому времени на народный сход собрались около пятисот человек.

Таганская АТС была построена в 1929 году по проекту советского архитектора Василия Мартыновича.

В феврале Мосгорнаследие отказалось признать Таганскую телефонную станцию объектом культурного наследия, отметив, что здание "заметно диссонирует с окружающей классической застройкой"

Две недели назад объединение административно-технических инспекций Москвы выдало ордер на снос станции. На ее месте планируется построить комплекс апартаментов премиум-класса.

Ранее архитекторы, историки архитектуры и специалисты по охране архитектурного наследия написали мэру Москвы Сергею Собянину открытое письмо с просьбой не допустить сноса Таганской телефонной станции.