ПАСЕ призвала к санкциям по делу Савченко

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Ранее с призывом освободить Надежду Савченко выступили многие западные страны и международные организации

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала входящие в совет страны ввести визовые и финансовые санкции в отношении всех, кто причастен к следствию и суду по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко, приговоренной в России к 22 годам лишения свободы.

В сообщении на сайте ПАСЕ говорится, что эти санкции должны коснуться "лиц, причастных к похищению, незаконному аресту, несправедливому суду и обвинительному приговору в отношении Нади Савченко в том случае, если ее немедленно не освободят".

Также ПАСЕ призвала рассмотреть возможность введения аналогичных мер в отношении тех, кто занимался расследованием и рассмотрением в суде дел в отношении других украинских граждан, осужденных в России.

Помимо этого ПАСЕ выразила обеспокоенность сообщениями о бесчеловечном обращении с людьми, попавшими в плен в зоне конфликта на востоке Украины.

"ПАСЕ призывает все сепаратистские группировки, контролирующие оккупированные районы Донецкой и Луганской области, освободить пленных и заложников и прекратить все нарушения прав человека", - говорится в сообщении.

Российский суд в марте признал Надежду Савченко виновной в убийстве двух российских журналистов, покушении на убийство мирных жителей Донбасса и незаконном переходе российской границы. В результате она получила 22 года колонии.

Суд согласился с версией следствия, которое утверждало, что Савченко летом 2014 года корректировала огонь артиллерии, под которым погибли россияне. Сама она категорически отрицает вину и не признает легитимность суда.

Савченко и ее защита заявляют, что она попала в плен за час до начала обстрела, в связи с чем никак не могла корректировать огонь. Кроме того, по словам Савченко, после пленения ее вывезли в Россию насильно, что нельзя считать намеренным переходом границы.

Президент Украины Петр Порошенко не исключил, что Савченко обменяют на россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова, которых украинские власти считают бойцами спецназа ГРУ. Кремль не исключил возможности такого обмена, однако конкретные результаты переговоров не разглашались.

Ерофеева и Александрова задержали в Донбассе в прошлом году. Несколько дней назад украинский суд приговорил их к 14 годам колонии по обвинению в террористической деятельности и ведении агрессивной войны.