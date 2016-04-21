Скоропостижно скончался американский музыкант Принс

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Певец скончался в возрасте 57 лет

Один из наиболее влиятельных и популярных американских музыкантов Принс умер в своем доме в Миннесоте в возрасте 57 лет.

Его импресарио подтвердил эту информацию, которую первым сообщил сайт TMZ со ссылкой на собственные источники.

Как сообщил TMZ, музыканта нашли в домашней студии.

Полиция подтвердила, что в доме музыканта было найдено тело, но не называет имени умершего, пока о смерти не будут оповещены его близкие.

О причинах скоропостижной смерти знаменитого музыканта также пока ничего не сообщается.

Известно, что на прошлой неделе Принс был на скорой помощи доставлен в больницу сразу после своего очередного концерта. Однако вскоре музыканта выписали.

За всю карьеру было продано более 100 млн копий записей Принса.

В 2004 году музыкант был включен в Зал славы рок-н-ролла.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Причины скоропостижной смерти музыканта до сих пор неизвестны

Полное имя музыканта - Принс Роджерс Нельсон.

Он родился 7 июня 1958 года в Миннеаполисе, первый альбом выпустил в 78-м и за считанные годы стал известен как один из самых оригинальных музыкантов стиля ритм-энд-блюз, который буквально революционизировал весь жанр, смешав воедино соул и фанк.

К началу 80-х Принс стал одной из главных поп-звезд Америки, да и всего мира. По популярности в своем жанре он тогда уступал, пожалуй, только Майклу Джексону.

Один за другим Принс выпустил несколько альбомов, возглавлявших хит-парады: "Dirty Mind" (1980), "1999" (1982) и, наконец, возможно, самый известный его диск "Purple Rain" (1984).

К началу 90-х музыкант добился статуса не только культового исполнителя, но и одного из самых востребованных композиторов. Написанные им композиции для других исполнителей также возглавляли хит-парады - достаточно вспомнить самую успешную запись ирландской певицы Шинейд О'Коннор "Nothing Compares 2 U", написанную Принсем.

Артемий Троицкий, музыкальный критик

Принс - несомненно выдающийся музыкант. Именно музыкант в первую очередь, ведь обычно говорят "певец, артист, шоумен" и так далее. В общем-то, Принс был прекрасным и певцом и шоуменом, но в первую очередь он был блестящим музыкантом. Фанстастический был гитарист, очень хорошо играл и на других инструментах, был гибок, артистичен, и стиль его тоже был очень гибок.

Если говорить о каких-то музыкальных инновациях, привнесенных Принсем в мировую поп-музыку, то это в первую очередь то, что даже получило название по его родному городу Миннеаполису - Minneapolis sound.

Это такая амальгама, с одной стороны, афроамериканской музыки - соул, ритм-н-блюз, фанк, блюз, где - с другой стороны - есть явное влияние рок-музыки, рока классического, американского, и рока более мелодичного, европейского, и даже рока психоделического. Вот как-то он смог в своей музыке все это соединить.

Как ни странно, если говорить о России, где Принс вообще никогда особо популярен не был, две бесспорно самые известные песни Принса прославились даже не в его исполнении.

Это, разумеется, "Nothing Compares 2 U" в исполнении Шинейд О'Коннор - главнейший хит 1990 года, из-за которого, кстати, насколько мне известно, Принс и Шинейд О'Коннор поссорились - что-то ему в ее интерпретации не понравилось.

Вторая песня - это Kiss, которую пел Том Джонс в такой забавной электронной интерпретации.

А Принс сам по себе в России был довольно малоизвестен и скорее популярен в среде музыкантов, нежели среди широкой публики.

Может быть, это произошло, потому что в отличие от того же Майкла Джексона, его не сопровождали бесконечные скандалы, миллионные видеоклипы, рекламные кампании и так далее.

В то время как в той же Америке Майкл Джексон и Принс - это, в общем-то, равновеликие фигуры, у нас в России он существенно менее популярен.