Союз конькобежцев отменил отстранение россиян из-за мельдония

Международный союз конькобежцев (ИСУ) отменил временное отстранение от соревнований конькобежцев Павла Кулижникова и Екатерины Константиновой, а также шорт-трекиста Семена Елистратова, в организме которых ранее был обнаружен мельдоний.

"Сегодня мы получили официальное письмо от ИСУ, в котором говорится, что с сегодняшнего дня с них снято отстранение, а расследование по нарушению антидопинговых правил остановлено. Соответственно не планируется никаких решений по лишению их наград", - цитирует ТАСС президента Союза конькобежцев России Алексея Кравцова.

Мельдоний (другое название - милдронат) был обнаружен в допинг-пробах Елистратова, Константиновой и Кулижникова 9 марта. Все трое отказались признать вину и настояли на вскрытии пробы "Б", которая показала такие же результаты.

Препарат был включен в список запрещенных препаратов с 1 января 2016 года. По мнению антидопингового агентства ВАДА, он повышает выносливость организма спортсменов. В то же время специалисты говорят, что эффективность милдроната не подтверждается достоверными клиническими испытаниями.

С начала года у более чем 150 спортсменов из разных стран были выявлены положительные допинг-пробы на препарат, и некоторые эксперты стали высказывать предположения, что мельдоний может выводиться из организма дольше, чем ожидалось.

В итоге в середине апреля ВАДА смягчило требования к содержанию мельдония в допинг-пробах.

Теперь допустимым считается содержание менее одногомикрограмма мельдония (милдроната) на миллилитр вещества в допинг-пробе спортсмена, сделанной до 1 марта 2016 года.

Расследование в отношении спортсмена будет продолжено, если в допинг-пробах, взятых после 1 марта 2016 года, была обнаружена концентрация вещества менее 1 микрограмма на миллилитр.