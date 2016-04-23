Подозреваемому в убийстве восьми человек в Огайо удалось скрыться

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Полиция не исключает, что подозреваемых могло быть несколько

Власти американского штата Огайо заявили, что подозреваемый в убийстве семьи из восьми человек сумел скрыться с места преступления и пока его поиски успеха не принесли.

Губернатор штата Джон Касич обещал, что власти найдут убийцу. Губернатор не исключил, что убийц могло быть несколько.

Власти предупредили оставшихся в живых родственников убитых и всех остальных жителей городка Пайктон, в районе которого совершено преступление, что подозреваемый может быть вооружен и опасен.

Власти не исключают, что в преступлении могли участвовать сразу несколько человек, однако никаких доказательств в пользу этой версии у них пока нет. Личность предполагаемого убийцы и его мотивы до сих пор не установлены.

Полиция подтвердила только, что все восемь погибших были убиты выстрелами в голову, причем это не могло быть групповым самоубийством. Некоторых из жертв, судя по всему, застрелили во сне. Из всей семьи выжили только три ребенка в возрасте от четырех дней до трех лет.

Об убийстве восьми человек в сельской местности на юге Огайо стало известно днем 22 апреля. Среди погибших - семеро взрослых и 16-летний подросток. Они проживали в трех отдельных домах.

Первоначально полиция не исключала, что убийца мог покончить с собой и в результате оказаться среди погибших, однако эта версия не подтвердилась.