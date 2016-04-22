Российские СМИ впервые отчитались о зарубежном финансировании

Российские СМИ впервые отчитались перед "Роскомнадзором" о получении финансирования из-за рубежа. Полный список СМИ, которые спонсируются из-за границы, доступен на сайте ведомства.

В список вошли, в частности, АНО "Вера, Надежда, Любовь", которому принадлежит радио "Вера", ЗАО "Бизнес Ньюс Медиа", которое издает газету "Ведомости", ФГБУ "Редакция "Российской Газеты"", АО "Коммерсантъ", ЗАО "Новая Газета" и множество других холдингов, включая издателей журналов "Лиза", "Хеллоу" и "Бабушкины блины".

В списке не указано, какие суммы медиахолдинги получали из-за рубежа или какой долей их акций владеют иностранные юридические лица.

Идея обязать СМИ сообщать о деньгах, которые они получают из-за рубежа, появилась в 2015 году. Соответствующие дополнения к закону "О средствах массовой информации" внесли депутаты Вадим Деньгин из ЛДПР, Вадим Харлов из "Справедливой России" и Александр Ющенко из КПРФ.

"Осуществляются попытки влиять напрямую на российское информационное пространство с целью предвзятого информирования", - так, в частности, объясняли депутаты свою идею в пояснительной записке к проекту.