В штате Джорджия застрелили пять человек

Полиция американского штата Джорджия разыскивает подозреваемого в убийстве пяти человек.

По данным полицейских, все пять человек скончались от огнестрельных ранений. При этом отмечается, что тела обнаружили в двух разных местах.

Полиция заявляет, что сначала нашла тела трех человек, а потом обнаружила еще одного убитого и одного раненого. Последнего доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Личность подозреваемого уже установлена. По данным полиции, он действовал в одиночку.

Возможные мотивы преступления не называются.

Это уже второе за последние сутки массовое убийство в США. Вечером 22 апреля стало известно, что один или несколько неизвестных застрелили в Огайо семью из восьми человек.

В живых остались трое детей из этой семьи, включая одного новорожденного.

В отличие от случая в Джорджии, полиция Огайо по-прежнему не знает, кто совершил это преступление. Полиция полагает, что злоумышленники (если их было несколько) вооружены и опасны.