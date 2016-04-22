В Конгресс США внесена резолюция по делу Немцова

Двое членов палаты представителей США призывают усилить давление на российские власти, чтобы те расследовали убийство российского оппозиционера Бориса Немцова, застреленного в феврале 2015 г.

Глава подкомитета по Ближнему Востоку и Северной Африке Илеана Рос-Лейтинен и член комитета по международным отношениям Элиот Энгель представили резолюцию, в которой призывают оказать нажим на российского президента Владимира Путина с целью привлечь к ответственности виновных в убийстве Немцова.

"Убийство Бориса заслуживает подробного и прозрачного расследования, и я призываю администрацию сделать все возможное для оказания давления на путинский режим, чтобы (...) убийцы Бориса были привлечены к ответственности - помогая [таким образом] россиянам сделать Россию свободной и справедливой, за что Борис так храбро боролся", - говорится в заявлении Рос-Лейтинен.

Политики также призвали президента США Барака Обаму усилить поддержку российских демократических организаций и гражданского общества.

Видного оппозиционного политика Бориса Немцова застрелили в центре Москвы в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года.

Обвинение по этому делу предъявлено пятерым - тем, кого следствие считает исполнителями преступления и их пособниками.

Заказчики преступления в материалах уголовного дела числятся как "неустановленные лица", а цель и мотив этих "лиц" никак не обозначаются.

В декабре Басманный суд отказался считать дело Немцова политическим.