СМИ: подозреваемый в убийстве пятерых человек в Джорджии мертв

Как сообщают американские СМИ, полиция американского штата Джорджия заявила, что подозреваемый в убийстве пятерых человек был найден мертвым.

По словам капитана Энди Шедда, по всем признакам подозреваемый сам себе нанес огнестрельные ранения.

Полицейские сообщали ранее, что в результате стрельбы в пятницу вечером недалеко от города Огаста в Джорджии были убиты пять человек.

Сначала полиция нашла тела трех человек, а потом обнаружила еще одного убитого и одного раненого. Последнего доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Стрельба произошла в двух разных местах, расположенных в нескольких километрах друг от друга, но как сообщали полицейские, оба инцидента по всей вероятности были между собой связаны.

Полиция полагает, что возможной причиной убийства стал бытовой конфликт, и что среди жертв были родственники жены подозреваемого. Одной из убитых было 85 лет.

За последние сутки в США произошли два массовых убийства.

В Огайо полицейские продолжают поиски убийцы восьми человек.

Все они были одной семьей, из которой в живых остались только дети. Полиция до сих пор не может найти подозреваемых. Местным жителям полицейские советуют быть осторожными, так как убийцы могут быть вооружены и опасны.