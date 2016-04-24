В Бангладеш прошла массовая демонстрация текстильщиков

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В результате обрушения здания фабрики погибли более 1100 человек

В столице Бангладеш Дакке прошла многотысячная демонстрация, приуроченная к третьей годовщине крушения здания, в котором находилось текстильное производство.

Три года назад там погибли более тысячи человек, а более двух тысяч получили увечья.

Участники демонстрации, прошедшей неподалеку от места, где стояло это здание, родственники и знакомые погибших, а также профсоюзные активисты требовали справедливости и финансовой компенсации.

Хозяин фабрики Сохель Рана и еще несколько десятков человек обвиняются в убийстве и ожидают суда.

Благотворительная организация ActionAid сообщает, что около 15% получивших увечья все еще нуждаются в медицинской помощи, а около половины до сих пор остаются без работы.

Восьмиэтажное здание Rana Plaza рухнуло 24 апреля 2013 года, что стало одной из крупнейших трагедий на производстве в мире и вызвало широкое общественное осуждение во многих странах.

Обрушение здания привлекло внимание к плохим условиям работы, низким зарплатам и полному пренебрежению стандартами безопасности на производстве в легкой промышленности Бангладеш.

Незадолго до трагедии рабочие швейных фабрик страны не раз выходили на акции протеста против условий своего труда.

После трагедии на фабрике ряд европейских стран и США потребовали от правительства Бангладеш улучшить условия труда и безопасности на фабриках и заводах.