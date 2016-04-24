Экваториальная Гвинея переизбирает своего "вечного" президента

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Теодоро Обианг правит Экваториальной Гвианой с 1979 года

В Экваториальной Гвинее проходят президентские выборы, на которых, по мнению наблюдателей, с легкостью победит теперешний президент, находящийся на своем посту дольше, чем какой-либо другой правитель в Африке.

Теодоро Обианг правит страной с 1979 года, когда он возглавил переворот, свергнувший правление его дяди.

Кроме него, свои кандидатуры выдвинули еще шесть человек, однако все основные оппозиционные партии бойкотируют выборы в этой богатой нефтью стране.

На всех предыдущих выборах президент Обианг, создавший в стране культ своей личности и правящий железной рукой, никогда не получал менее 95% голосов.

Экваториальная Гвинея считается одной из самых коррумпированных стран в мире, в которой нарушения права человека носят системный характер.

Несмотря на огромные доходы от добычи нефти, большинство населения живет на менее чем два доллара в день.