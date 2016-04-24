В Турции за критику президента арестована голландская журналистка

В Турции полиция арестовала голландскую журналистку турецкого происхождения, после того как она в "Твиттере" подвергла критике президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщили в редакции газеты, где она работает.

Эбру Умар была задержана в курортном города Кушадасы на западе Турции. Министерство иностранных дел Нидерландов подтвердило сообщение о ее аресте.

Умар опубликовала колонку в голландской газете Dutch Metro, в которой раскритиковала политику Эрдогана в отношении свободомыслия.

Ранее турецкое консульство в Нидерландах призвало турецких граждан сообщать об оскорблениях президента Эрдогана в местной прессе. Позднее эти рекомендации были отозваны.

В субботу в ходе визита в Турцию председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что свобода прессы будет подорвана, если политики будут сами решать, что является критикой, а что клеветой и оскорблением.

Ранее в апреле разгорелся скандал вокруг немецкого комика Яна Бёмермана, прочитавшего в эфире телеканала ZDF оскорбительный стишок про Эрдогана. Турция сочла его неприемлемым и потребовала привлечь комика к ответственности.

Власти Германии позднее дали согласие на уголовное преследование телеведущего. Телеканал ZDF заявил, что намерен защищать Бёмермана.