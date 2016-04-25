Журналист пожаловался на нападение на дне рождения Жириновского

Полиция проверит заявление фотографа "Новой газеты", утверждающего, что на праздновании дня рождения Владимира Жириновского в Москве мужчина, работающий помощником его сына, депутата Игоря Лебедева, сломал его фотоаппарат.

Как сообщили агентству РИА Новости в столичном управлении МВД, в своем заявлении журналист указал, что в результате инцидента были повреждены его фотоаппарат и флеш-карта. Сейчас по этому поводу проводится проверка.

По данным "Новой газеты", нападение было совершено на ее фотокорреспондента Глеба Лиманского. Инцидент произошел, когда он снимал давку у входа в Манеж, где праздновался день рождения Жириновского.

По словам журналиста, он стал свидетелем того, как помощник Лебедева Александр Шпрыгин ругается на организаторов мероприятия. Тогда, как утверждает Лиманский, Шпрыгин вместе с еще одним мужчиной отобрали у него фотоаппарат, повредив объектив, а затем вытащили флеш-карту и сломали.

После этого Лиманский написал заявление в полицию. В качестве свидетеля согласился выступить один из организаторов митинга.

Шпрыгин, известный также как глава Всероссийского объединения болельщиков, ситуацию пока не прокомментировал. При этом его начальник Игорь Лебедев своего помощника охарактеризовал как спокойного и воспитанного человека.

В Манеже отмечалось 70-летие Владимира Жириновского. На мероприятие были приглашены около пяти тысяч человек. Кроме того, всем остальным желающим Жириновский предложил приходить на Манежную площадь, пообещав устроить там народные гуляния.