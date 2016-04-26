По одесскому банку выстрелили из гранатомета
- 26 апреля 2016
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Неизвестные выстрелили из гранатомета по зданию банка "Пивденный" в Одессе, сообщает пресс-служба местной полиции.
По данным полиции, взрыв произошел в шахте лифта, которая расположена снаружи здания и выполнена из стекла.
Пострадавших в результате инцидента нет. На другой стороне улицы полиция нашла тубус от противотанкового гранатомета.
По мнению полиции, именно выстрел из гранатомета и стал причиной взрыва. Сейчас на месте происшествия продолжают работать полиция и взрывотехники.