По одесскому банку выстрелили из гранатомета

Неизвестные выстрелили из гранатомета по зданию банка "Пивденный" в Одессе, сообщает пресс-служба местной полиции.

По данным полиции, взрыв произошел в шахте лифта, которая расположена снаружи здания и выполнена из стекла.

Пострадавших в результате инцидента нет. На другой стороне улицы полиция нашла тубус от противотанкового гранатомета.

По мнению полиции, именно выстрел из гранатомета и стал причиной взрыва. Сейчас на месте происшествия продолжают работать полиция и взрывотехники.