"Союз" вывел на орбиту второй спутник Sentinel

Ракета-носитель "Союз-СТ" вывела на орбиту европейский спутник Sentinel-1B, который стал вторым космическим аппаратом, запущенным в рамках программы мониторинга окружающей среды Copernicus.

Ракета со спутником стартовала около полуночи по Москве с космодрома в Гвианском космическом центре. Запуск неоднократно переносился из-за погодных условий.

В задачу спутника Sentinel-1B входит мониторинг разливов нефти в океане, слежение за перемещениями айсбергов и контроль за оседанием почвы.

Новый спутник будет работать в паре со своим предшественником - Sentinel-1A, который вывели на орбиту еще в 2014 году.

Оба спутника находятся на одной орбите, но с разных сторон Земли. Ожидается, что выполнять полный анализ изменений на поверхности планеты спутники смогут каждые шесть дней.

На программу создания спутников Sentinel Европейское космическое агентство потратило миллиарды евро.

Спутники создавались как часть программы мониторинга окружающей среды Copernicus, которой руководит Еврокомиссия. Эта программа включает в себя контроль за состоянием планеты как с ее поверхности, так и из космоса.