Президент Армении уволил замминистра обороны и двух генералов

Президент Армении Серж Саргсян произвел кадровые перестановки в министерстве обороны республики: со своих постов сняты трое высокопоставленных военных.

Как сообщает пресс-служба президента, от своих должностей освобождены замминистра обороны Алик Мирзабекян, начальник войск связи ВС генерал-майор Комитас Мурадян и начальник разведуправления Главного штаба ВС генерал-майор Аршак Карапетян.

О причинах кадровых перестановок не сообщается.

В начале апреля отношения между Арменией и Азербайджаном вновь ухудшились из-за нового витка вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, крупнейшего за последние 20 лет.

5 апреля было между стороны заявили о достижении перемирия, однако с тех пор Баку и Ереван периодически обмениваются обвинениями в нарушении режима прекращения огня.

На сегодняшний день эксперты оценивают военную мощь Азербайджана в полтора раза выше, чем у Армении.