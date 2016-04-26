Mitsubishi признала ошибки в топливных тестах с 1991 года

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Японская автомобильная корпорация Mitsubishi Motors признала, что использовала ненадлежащие методы тестирования топливных показателей с 1991 года.

"На домашнем рынке мы использовали этот метод с 1991 года, но мы пока не знаем, о каком количестве моделей идет речь", - заявил вице-президент компании Рюго Накао.

На фоне этих новостей акции автоконцерна упали еще на 10%. С начала скандала их стоимость снизилась на 50%.

На прошлой неделе Mitsubishi признала, что предоставляла ложные данные о показателях расхода топлива в малолитражных автомобилях.

Компания намеренно занижала данные о показателях расхода топлива в более 600 тыс. легковых автомобилей, 468 тыс. из которых производились Mitsubishi Motors для Nissan Corp.

В итоге Mitsubishi и Nissan приняли решение временно приостановить продажи четырех моделей малолитражек: eK Wagon и eK Space, а также Dayz и Dayz Roox.