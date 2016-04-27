Франция обвинила Абдеслама в убийствах и связях с террористами

Власти Франции предъявили официальные обвинения Салаху Абдесламу, сообщил его адвокат Франк Бертон.

Главного подозреваемого в организации ноябрьских терактов в Париже обвиняют в убийстве, связях с террористическими группами, а также в хранении оружия и взрывчатки.

Абдеслам находится в одиночном заключении, сообщил адвокат.

20 мая пройдет еще одно судебное слушание относительно его роли в подготовке парижского теракта.

Ранее бельгийская прокуратура сообщила, что Абдеслам был экстрадирован из Бельгии во Францию. В Бельгии ему были предъявлены обвинения в убийстве и терроризме.

Абдеслам задержали 18 марта в пригороде Брюсселя. Ему 26 лет, он родился в Бельгии, но затем получил французское гражданство.

Полиция полагает, что он - один из двух выживших участников нападений в Париже, в ходе которых погибли 130 человек. Он также считается организатором этих нападений.

Абдеслам признался, что участвовал в этих событиях. Он заявил, что собирался взорвать себя около стадиона Stade de France, но передумал в последний момент. Адвокат Абдеслама ранее заявлял, что его подзащитный активно сотрудничает со следствием.

Через четыре дня после задержания Абдеслама в Брюсселе произошла серия взрывов, которая унесла жизни 35 человек. Адвокат утверждает, что Абдеслам не знал о подготовке этого нападения.