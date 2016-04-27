В ДНР заявили об обстреле КПП "Еленовка"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption По утверждению представителей ДНР, мины попали в гражданские автомобили

Представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики" обвинили украинских военных в обстреле контрольно-пропускного пункта "Еленовка". Они утверждают, что при этом погибли несколько мирных граждан.

Украинские силовики отрицают, что вели огонь в этом районе. По данным СМИ, к "Еленовке" выехали представители мониторинговой миссии ОБСЕ.

В минобороны ДНР утверждают, что стреляли около трех ночи из миномета калибра 120 мм, и мины попали в гражданские автомобили. При этом погибли четверо пассажиров одного из автомобилей, в том числе беременная женщина, еще по меньшей мере восемь человек ранены, заявляют в ДНР.

Также был поврежден ряд зданий, в том числе больница.

Украинские военные отрицают, что вели обстрел этой ночью. По их словам, стреляли сами ДНРовцы.

"Около 2:00 ночи боевики стреляли по нашим позициям из стрелкового оружия, однако заявили, что мы обстреляли контрольный пункт. Силы АТО огонь не открывали. Поэтому эти заявления расцениваем как информационную провокацию. Возможно, противник сам обстрелял КПП, чтобы потом обвинить силы АТО" , - сказал агентству Интерфакс-Украина представитель штаба АТО Антон Миронович.

Миронович также подчеркнул, что тяжелые минометы используются только в условиях тяжелого боя.

По его словам, Киев проверяет информацию о погибших и раненых гражданских.

В ОБСЕ пока не комментировали ситуацию.

Стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в нарушении перемирия и использовании тяжелых минометов, которые должны были быть отведены по минским соглашениям.